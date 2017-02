Source : http://reech.com

Pinterest demeure à la traîne et arrive avant-dernier dans le classement des plateformes préférées des influenceurs. Juste devant LinkedIn, qui ne draine que 0,3% d'entre eux. Le blog demeure le réseau favori des influenceurs de longue date (exerçant depuis plus de quatre ans), 37% d'entre eux le plébiscitent. À l'inverse, Instagram est préféré par 51% des nouveaux venus sur le marché. Les marques proposent à ces internautes des partenariats via ce support (à 19%) mais lui préfèrent toujours les blogs (61,2% du temps).