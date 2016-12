Youtube a révélé les derniers chiffres sur l'audience de sa plateforme. Un Français sur deux, entre 16 et 44 ans, regarde des vidéos sur YouTube tous les jours, dont deux tiers d'entre eux plusieurs fois par jour. Dans un contexte d'essor de la vidéo dans les stratégies marketing, les données ne sont pas anodines.



Il est à retenir que le temps passé à regarder des vidéos sur YouTube en France a augmenté de 40 % en un an. Les plus "accros" au média social ne sont autres que les 16-24 ans : 74 % regardent YouTube tous les jours. Mais, ce sont les 25-44 ans qui y passent le plus de temps (la moitié du temps passé sur YouTube en France). Autres données : en France, 49 % des utilisateurs sont des femmes et 40 % des parents.



YouTube, pour quoi faire ?



Se divertir, suivre les tendances, s'informer... Au cours des 12 derniers mois, le temps passé à regarder des vidéos de sport en France a augmenté de 360 %. Les contenus "Famille et éducation" séduisent aussi les internautes : le temps passé sur ces vidéos a augmenté de 140 % entre 2015 et 2016.



Le mobile devient l'écran principal : plus de deux tiers des visiteurs regardent YouTube sur leur Smartphone. Car, les usages évoluent. Un utilisateur sur 4 entre 25 et 34 ans affirme regarder YouTube dès qu'il se réveille et juste avant de se coucher.

Des opportunités pour les marques



En France, 1 utilisateur sur 3 regarde des vidéos sur YouTube avant de prendre une décision d'achat. YouTube revendique d'ailleurs pour les annonceurs la possibilité de "ciblages plus fins, de formats publicitaires davantage adaptés et d'outils précis pour mesurer les performances de leurs campagnes publicitaires". Le réseau social s'attribue également un ROI supérieur à la télévision dans 77 % des cas (56 études de cas, menée dans huit pays). 90 % du top 100 des plus gros annonceurs TV en France incluent déjà YouTube dans leurs plans médias. Enfin, 92 % des publicités YouTube sont visibles, contre seulement 65 % des publicités en dehors de YouTube en France.