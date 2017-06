Du ROPO au VOPO : Carrefour Media réconcilie publicité et ventes

Le ROPO est mort, vive le VOPO. Si ce comportement d'achat qui consiste à se renseigner sur un produit en ligne avant de l'acheter en magasin concerne 70% des Français, le pourcentage tombe en-dessous des 20% pour les marques alimentaires. Ces dernières étant les principaux clients de la régie publicitaire du groupe Carrefour, Carrefour Média a imaginé un nouvel indicateur : le View Online Purchase Offline.



L'onboarding au service de la mesure de la performance



Le principe : mesurer l'impact de l'exposition d'un consommateur à une campagne d'un annonceur alimentaire sur le digital, sur ses achats alimentaires en magasin. En clair, par exemple, quelle doit être la fréquence d'exposition d'un message publicitaire pour qu'il influence l'acte d'achat ? Pour cela, Carrefour Media intègre à son offre, qui a pour nom Fidplay, une mesure de la performance qui repose sur la combinaison de KPIs média comme l'impression, le taux de clic mais aussi la couverture, et de KPIs de ventes tels que la conversion, la panier moyen et le volume de chiffre d'affaires. La régie propose différents formats publicitaires en display, bannière vidéo et preroll, qui peuvent être diffusés au-delà de l'environnement Carrefour (carrefour.fr, ooshop.com, courses.carrefour.fr), sur les réseaux sociaux par exemple.



Fidplay permet également d'enrichir la connaissance client des marques alimentaires grâce à l'onboarding (réalisé par Acxiom et Liveramp) de 7 millions de données clients online et offline (soit la moitié des clients Carrefour qui font leurs courses à la fois en point de vente et en ligne) concernant des items comme l'adresse mail, les données de navigation, l'exposition média ou encore les habitudes d'achat. Le tout, dans le respect des recommandations de la CNIL, du réglement E-privacy et du futur GDPR, assure Carrefour Media.