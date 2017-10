Source : https://fr.semrush.com/blog/40-erreurs-de-seo-technique-etude-semrush-2017/

Semrush, spécialiste en techniques de référencement, a audité 100.000 sites et 450 millions de pages web pour déterminer les erreurs et les problèmes on-site techniques et SEO les plus communs.

40 vérifications ont été réalisées, divisées en trois grands groupes:



Crawlabilité

SEO technique

SEO on-page

Cette année, Semrush a enrichi sa méthodologie du niveau de gravité des problèmes. Chacun s'est vu attribuer un niveau de gravité allant de 5 à 1, où 5 est le plus élevé. Le niveau de gravité ne reflète pas seulement l'influence d'une erreur particulière sur le positionnement, mais aussi son impact sur la performance globale du site et l'expérience utilisateur. En effet, certaines erreurs, quoique n'apparaissant que très rarement sur les sites, peuvent avoir un niveau de gravité élevé, et ne doivent donc pas être négligées.