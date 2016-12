Marketplaces : Neteven poursuit sa croissance à l'international

Neteven, solution de distribution sur les marketplaces internationales, dévoile une nouvelle version de sa solution. Parmi les nouveautés, elle propose notamment un repricing en temps réel pour les marketplaces Amazon en Europe et aux États-Unis. Autre innovation: une nouvelle console d'enrichissement des données. Ainsi, il sera possible d'effectuer un mapping dynamique entre les données clients et celles attendues par chaque marketplace dans chaque pays pour créer son catalogue en quelques clics. Par ailleurs, Neteven propose un nouvel algorithme de catégorisation automatique pour améliorer la correspondance entre l'arborescence du catalogue client et celle de toutes les marketplaces. Enfin, grâce à la gestion multi-entrepôts, les marques qui utilisent la solution déployée par Neteven pourront définir quel entrepôt livrera le client, en fonction du produit commandé. Une option également valable pour le click&collect, la livraison en magasin, les points relais...



Neteven augmente, par ailleurs, sa croissance internationale, en proposant un accès vers de nouvelles zones géographiques telles que l'Inde, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Des discussions sont en cours avec les plus grandes marketplaces de chaque continent.

Trois ans après sa levée de fonds de 3,6 millions d'euros destinée à soutenir son développement à l'international, Neteven confirme donc sa bonne santé financière et sa position de partenaire incontournable des grands comptes dans leur stratégie de distribution e-commerce transfrontalier. Neteven compte plus de 40% de clients basés hors de France. Parmi les marques clientes, elle compte notamment Urban Outfitters, Procook, Menlook, Samsonite, Monnier Frères, Aubade, Benetton, Camper, Petit Bateau, Mountain Warehouse...

Pour aller plus loin :

- Marketplace, la source de croissance pour les e-marchands