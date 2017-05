Alors que 42% des utilisateurs mobiles ont déjà utilisé le m-couponing et que plus d'un mobinaute sur deux compare des prix en magasin via son smartphone, des sms ou notifications push ciblés et contextualisés et surtout géolocalisés montrent leur intérêt : lu dans 90% des cas dans les dix minutes qui suivent leur réception, les sms disposent d'un taux d'ouverture de 95%. Une publicité envoyée par ce biais bénéficie d'un taux de mémorisation de 60%, tandis que le taux de clic pour un lien commercial s'élève à 20%.