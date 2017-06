'100 patates', un concours pour propulser les entrepreneurs du numérique

Récompenser les génies du digital. C'est l'idée du concours "100 patates", lancé par l'accélérateur de start-up Appiway, et The Refiners, accélérateur basé à San Francisco. Ouvert à tous, le lauréat touchera 50 000 euros d'accompagnement par Appiway, auxquels s'ajouteront 50 000 euros de l'accélérateur américain, bénéficiera d'un programme d'accompagnement, de conseils, et d'un réseau pour propulser sa startup au-delà de ses espérances. Le programme d'accélération de The Refiners ouvrira au gagnant du concours les portes de la Silicon Valley.



Le concours est soutenu par des ambassadeurs de renom: Frederic Mazzella (blablacar), Céline Lazorthes (leetchi), Loic Lemeur (leaders), PKM (Price Minister), Alexandre Malsch (Melty), et même le comédien Didier Bourdon.



Comment participer ?

La procédure est simple. Durant la 1ère phase du concours (du 1er au 30 juin), chaque participant doit faire le pitch vidéo de son projet digital, en téléchargeant l'application "100 patates" disponible sur iOS ou Android. Il doit ensuite valider sa vidéo et la partager sur son profil Facebook afin de récolter un maximum de likes.



A l'issue de cette première phase du concours, un classement du nombre de likes collectés par chaque candidat sur sa page Facebook est établi sur la base des statistiques du réseau social. Les titulaires des 100 vidéos qui auront le plus de votes, c'est à dire de likes, seront présélectionnés et auront accès à la deuxième phase du Concours.

Les concurrents présélectionnés à l'issue de la première phase du concours devront télécharger sur le site un dossier et le renvoyer complété avant le 1er aout 2017. À l'issue de cette seconde phase du Concours, 10 finalistes seront sélectionnés par un jury composé de membres des Sociétés Organisatrices. Les noms des finalistes seront révélés le 1er septembre 2017.

Les candidats sélectionnés à l'issue de la seconde phase seront convoqués à une date et dans un lieu tenus secrets. Lors de la soirée de la finale qui aura lieu en septembre 2017, les 10 finalistes pitcheront sur scène leur idée afin de défendre leur projet.