L'Afnic lance Réussir avec le Web, un diagnostic simple et gratuit pour aider les TPE-PME à tirer le meilleur parti du web

En 2017, alors que 85% des Français ont accès au net*, et que 80% des internautes français se renseignent sur le web avant d'acheter un produit ou un service**, près d'1 million de TPE/PME françaises ne sont pas encore présentes en ligne. Bien que les moyens de développer une activité sur Internet sont de plus en plus accessibles - site web, réseaux sociaux, newsletter - et sont très efficaces s'ils sont combinés, plus de 6 dirigeants de TPE/ PME sur 10 déclarent encore manquer d'informations pour se lancer.



Un outil simple, gratuit, rapide et exhaustif



Afin de mieux répondre aux attentes des TPE/PME, de leur permettre de comprendre tous les enjeux du numérique et les aider à passer à l'action, l'Afnic a développé avec Réussir avec le Web http://comment.reussiravecleweb.fr/, un outil d'auto-diagnostic, gratuit, rapide, complet et personnalisé, qui permet :



L'ÉVALUATION :À quel stade de développement se situent leurs pratiques digitales ?



LA COMPARAISON : Où en sont leurs concurrents avec leur présence en ligne ?



LA PROGRESSION : Quelles sont les actions à mettre en oeuvre ?

Pour établir un diagnostic précis de la maturité numérique et les pratiques digitales des participants, Réussir avec le Web se décline en 3 thématiques : présence en ligne, visibilité/e-réputation, développement commercial et propose des conseils pratiques destinés à faire fructifier leur activité grâce au web. À la fin du diagnostic, les participants reçoivent immédiatement par e-mail un bilan et un plan d'actions personnalisés, un score et une comparaison à la moyenne de leur secteur d'activité, mais aussi des conseils et des contenus pour lancer ou optimiser leur présence en ligne autour des grandes thématiques de la présence en ligne : site internet, réseaux sociaux, référencement... Grâce aux données inédites qui seront agrégées par Réussir avec le web, L'Afnic a pour ambition de mesurer la transformation numérique en France par secteur d'activité, géographique et par taille d'entreprise. Ces données faciliteront les diagnostics à des échelles plus larges comme les fédérations professionnelles, les départements ou les régions, et fourniront un levier supplémentaire d'actions envers les TPE-PME.





* Étude CREDOC 2016 / ** IFOP 2015