Amazon met l'artisanat à l'honneur

" Des centaines de produits uniques, fabriqués à la main et par des artisans du monde entier ". Ouverte le jeudi 22 septembre, la nouvelle boutique en ligne d'Amazon "Handmade" rassemble bijoux, objets de décoration et d'art, accessoires pour bébé, le bureau ou encore la cuisine... tous fabriqués à la main, c'est d'ailleurs la condition sine qua non pour figurer sur le site.



Handmade est intégrée au site d'Amazon, avec toutefois une présentation des produits qui se veut plus soignée : les photos sont plus grandes et la place est laissée à l'artisan avec sa photo, sa localisation, une description de son entreprise et son contact. Les suggestions sur la page produit mènent à des objets du même créateur, il n'y a donc pas de mise en concurrence.

Pour les artisans, ce partenariat avec le géant du e-commerce devrait être une formidable opportunité de développer leurs ventes en ligne, en profitant des milliers de clients d'Amazon, de son référencement mais aussi des services de livraison et service après-vente. Ce qui est très appréciable pour les plus petites structures, comme l'entreprise de création de bijoux machouillables par les bébés de Cécile Santoni. L'auto-entrepreneure raconte avoir déjà vendu plus de 100 produits en une nuit depuis son petit appartement de banlieue parisienne, ce qui a posé des problématiques logistiques au moment de l'expédition. Amazon, en plus du coût lié à la prise en charge du stock et de l'expédition, prélèvera 12% de commission sur chaque vente ainsi que des frais de gestion d'au minimum 50 centimes par article.