Schoolab recrute de jeunes diplômés souhaitant créer leur start-up

Étudiants ou jeunes diplômés, vous souhaitez bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement pour concrétiser la création de votre start-up ? Schoolab, un accélérateur de start-up parisien, lance un appel à candidature pour recruter les candidats de la quatrième promotion de son programme Starter.

Basé sur la construction du projet entrepreneurial, le programme accompagne les candidats sélectionnés grâce à une centaine de mentors et spécialistes des questions liées à la création d'entreprise, aux tests des solutions ainsi qu'au développement du leadership.



Au menu de ce programme d'accélération installé en plein coeur de Paris, dans le quartier du Sentier, prototypage et test des différentes solutions sont proposés. L'objectif de Starter est également de favoriser et renforcer les synergies entre start-up au profit de la mutualisation des compétences.



Candidater avant le 31 janvier 2017



Pour candidater, vous devez être étudiant, jeune diplômé de toutes formations depuis moins de deux ans, ou être sous le statut d'étudiant entrepreneur et désireux de vous lancer dans un projet entrepreneurial innovant. Les candidatures sont ouvertes ici jusqu'au 31 janvier 2017. Le lancement du programme est prévu pour début le début du mois de mars 2017 et pour une durée de six mois.



Depuis le lancement de son programme Starter, The Schoolab a déjà accompagné plus de 120 entrepreneurs et accéléré une soixantaine de pépites. Parmi les succès du programme, la start-up Foodvisor qui met le deep learning au service de la nutrition.