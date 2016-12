Avenue des Vins connecte les vignerons français aux amateurs de toute l'Europe

Avec la multiplication de son chiffre d'affaires par cinq en seulement un an, la marketplace WineTech Avenue des Vins ne cesse de prendre de l'ampleur et propulse désormais les vignerons français à l'international.

À l'origine de l'aventure Avenue des Vins, les fondateurs, Julien Guinand et Jacques Legros, sont partis du constat qu'il est difficile pour les producteurs d'animer une activité e-commerce et de vendre leurs vins en France comme à l'étranger. Pour résoudre cela, la marketplace prend en charge ces services et les accompagne dans leur communication auprès du grand public.

"Derrière chaque vin se cache un vigneron. C'est cette histoire que nous souhaitons raconter sur Avenue des Vins, explique Julien Guinand. Nous proposons ainsi des reportages sur les domaines viticoles et des portraits de vignerons pour faire découvrir leur histoire et donner plus de sens à l'expérience client".

Les viticulteurs peuvent s'offrir une vitrine sur le web en 24h et la gérer en toute autonomie grâce à une interface simplifiée dédiée à la vente en ligne et à la gestion des stocks.

Fondée par deux passionnés en 2011, cette marketplace permet aux vignerons de proposer leurs vins sur internet et aux consommateurs d'accéder au plus grand choix du web en matière de vin, au prix direct propriété. Avenue des Vins compte déjà plus de 400 vignerons partenaires et plus de 2 000 bouteilles.

Promouvoir le vin français à l'étranger

La start-up étend aujourd'hui ses services à l'international pour développer l'activité des vignerons français et promouvoir leurs vins et domaines à l'étranger.

"Communiquer et livrer à l'international est une problématique onéreuse pour les vignerons qu'Avenue des Vins solutionne en gérant leurs vitrines et l'intégralité de la chaîne logistique", explique Julien Guinand, fondateur d'Avenue des Vins.

Une nouvelle plateforme sera très prochainement lancée depuis l'Angleterre pour intensifier la présence des vignerons et renforcer leurs livraisons en Europe. Avenue des Vins prévoit un développement international fort dans les cinq ans à venir.



La start-up facilite la stratégie de marque et de contenu des vignerons qui peuvent facilement contrôler leur image. Pour présenter leurs vins, la marketplace a également créé le premier format vidéo de dégustation d'un vin en 45 secondes. Accès direct aux consommateurs de l'Europe entière, Avenue des Vins est la solution e-commerce des vignerons français. Pionnière en la matière, la start-up a ainsi séduit 2 000 clients (particuliers et professionnels de la restauration) et table sur la présence de 2000 vignerons sur sa plateforme d'ici 2017. Un beau succès qui permet à la première marketplace WineTech de prévoir une levée de fonds pour l'Europe d'ici la fin de l'année.