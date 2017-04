Berceaumagique.com a bien grandi

Avec 35.000 produits proposés à la vente, Berceaumagique.com pourrait passer pour une marketplace. La fondatrice, Charlotte Gaillard, a en effet opté dès le départ pour une logique de choix très large (1000 produits au lancement en 2004) et gère aujourd'hui l'achat-revente auprès de 350 fournisseurs. Avec une autre particularité, celle d'avoir un stock limité en nombre de produits et de travailler à flux tendu.

Cette volonté de référencer un maximum de produits et d'en stocker un minimum ne date pas d'hier. "Quand j'ai commencé, avec 15.000 euros, j'ai précisé immédiatement à mes 20 fournisseurs que je ne leur commanderai que les articles vendus" raconte Charlotte Gaillard. Désormais, seules les références qui ont une bonne rotation sont stockées, ainsi que les produits que les clients veulent rapidement, comme les maillots de bain et les lunettes de soleil, ce qui représente environ 5000 produits.

Une gestion menée à la baguette

Pour répondre à ces spécificités, les équipes de Berceaumagique.com (35 salariés à date) ont développé beaucoup de technicité. Créé avec un développement maison, le site a été enrichi au fur et à mesure de son existence et est accompagné aujourd'hui d'un système de gestion spécifique pour manager les 350 fournisseurs. "Nous sommes à la fois un site de e-commerce et un ERP" souligne Charlotte Gaillard. L'entrepreneuse a fait le choix de gérer la logistique en interne avec un service qui prépare et expédie les commandes depuis des entrepôts en propre. Et pour cause, la moitié de l'activité de Berceaumagique.com est le cadeau. Cela requiert une préparation soignée, avec papier, carte à message personnalisé... Plus généralement, cette démarche de qualité concerne l'ensemble de la chaîne de valeur de Berceaumagique.com, avec un soin particulier porté au SAV.

Cette qualité, Charlotte Gaillard la défend jusque dans sa gestion, puisque le site a toujours été autofinancé et rentable et sa croissance est encore aujourd'hui organique. Berceaumagique.com accueille 400.000 visiteurs uniques chaque mois (chiffres de mars 2017). "Notre avantage est d'être un site ancien, par rapport au boom du e-commerce, ce qui induit un bon référencement naturel et une communauté conséquente" explique Charlotte Gaillard.

Une démarche d'intimité client

Et pour s'assurer une bonne visibilité, l'entreprise s'attache à chouchouter sa communauté. Pour fidéliser les 60.000 fans du site sur Facebook, des concours sont régulièrement organisés. Et d'ici un an, l'entreprise s'installera dans un bâtiment de 1200m² à Toulon, multipliant par deux sa surface actuelle.

Cette perspective à court terme permettra d'opérer un rapprochement auprès de la clientèle locale, qui pourra venir y retirer des articles commandés en ligne. Cet espace accueillera également un lieu évènementiel à destination des futures et jeunes mamans. Un premier évènement baptisé "Baby is coming" s'est déjà tenu en janvier et a rassemblé 200 inscrites pour un goûter, à l'occasion duquel les participantes se sont vu offrir des cadeaux. "Nos fournisseurs ont très envie de leur mettre des produits entre les mains, c'est un moyen pour eux de communiquer et nous faisons le lien avec nos clientes désireuses d'être choyées" explique la fondatrice. Une deuxième édition a eu lieu en mars et son objectif est d'en faire un rendez-vous régulier, tous les deux mois environ.

Les blogueuses représentent aussi un fort axe de communication pour Berceaumagique.com, qui expédie des produits à quasiment 400 mamans "influenceuses". "Cela représente un gros travail de communication pour nous, car leur situation personnelle évolue constamment avec l'âge des enfants" révèle Charlotte Gaillard.

Même si l'entreprise veut se rapprocher physiquement de sa clientèle, l'entrepreneuse explique ne pas être intéressée pour développer de boutique, en dehors du click and collect et de l'évènementiel. "Nous avons plutôt envie de nous concentrer sur l'aspect rencontre. Dans nos futurs locaux, une partie sera réservée à des ateliers pour les femmes enceintes. Rencontrer nos clients est aussi un moyen d'avoir des retours et de pouvoir s'améliorer" avoue-t-elle.

En 2016, le site a connu un boom 20% de commandes, allant jusqu'40% ces 4 derniers mois par rapport à l'année précédente. "Malgré cette croissance forte, nous essayons de suivre au niveau de la qualité de service. On se prépare d'ailleurs à monter jusqu'à 60 personnes dans nos futurs locaux" indique Charlotte Gaillard. Finalement, l'entrepreneuse explique ce succès par l'amélioration constante du site, le travail fourni sur l'ergonomie des interfaces, l'exhaustivité de l'offre mais aussi la notoriété grâce à cette communication très ciblée auprès de sa communauté. "Nous travaillons tous les axes en permanence" conclut-elle.