Comment Wamiz dope ses audiences

6,85 millions de visites et 15,47 millions de pages vues en janvier 2017, Wamiz, le média spécialisé sur les animaux de compagnie, commence l'année par un record d'audience. Leader sur son secteur, le site se classe 61e au classement général de l'ACPM (ex OJD), devant les Inrocks ou France Culture. " Nous sommes positionnés sur une thématique forte qui concerne près d'un foyer sur deux, commente Adrien Ducousset, directeur général. Sur notre site, nous n'avons pas voulu créer un besoin artificiel, nous nous concentrons sur les préoccupations que peuvent avoir les propriétaires de chiens et chats afin d'être être au plus de leurs attentes. "



Les animaux, un sujet fédérateur qui fait de Wamiz, dont le modèle économique est basé sur la publicité, un média à forte dimension communautaire : création d'un Facebook des animaux dès 2009 -date de la création de Wamiz- qui recense ainsi plus de 230 000 fans, mais aussi un forum très actif... "Ce n'est pas une rubrique qui tire l'audience mais l'ensemble des rubriques grâce à la diversité du contenu", souligne le dirigeant.



Une exportation à l'international pour devenir numéro 1 mondial

En 2016, Wamiz s'est exportée à l'international, en Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal et Thaïlande -pour toucher l'Asie- ces versions internationales représentent déjà près du tiers de l'audiences totale, soit plus de 2 millions de visites mensuelles et une communauté de 2,5 millions de fans sur Facebook. " Pour réussir l'internationalisation de Wamiz, nous utilisons la France comme laboratoire en adaptant sur nos versions internationales les contenus qui ont démontré leur potentiel d'audience en langue française. Et comme les valeurs que partagent les propriétaires d'animaux sont universelles, cela simplifie notre développement dans le monde ", explique Adrien Magdelaine, co-fondateur de Wamiz.

L'équipe est constituée de 12 personnes dont deux dédiées à l'international. Cette année, la société a pour ambition de réaliser 50% de ses audiences à l'international, en générant 25% du chiffre d'affaires total. Wamiz a franchi le cap du million en CA. Pour atteindre ces objectifs, Wamiz veut s'étendre à de nouveaux pays comme l'Italie et la Russie. " L'engouement pour les chiens et chats y est fort ", souligne Adrien Magdelaine.

Le 26 mars prochain, Wamiz sort du digital pour son premier événement terrain avec la " Wamiz Run ", au bois de Vincennes, un parcours sportif de 4 km avec son chien, un village sera recréé avec des animations (massages canins, toilettage, cours de premiers secours, etc.). Un événement amené à se multiplier en cas de succès.