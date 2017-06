PrestaShop : 'Dans l'e-commerce, vous avez un renforcement des tendances'

Quels seront les temps forts de ce PrestaShop Day ?

Chaque année, nous essayons de couvrir l'ensemble des problématiques des e-commerçants lors du PrestaShop Day et cette année, nous allons mettre l'accent sur la scabilité et la croissance : "comment libérer le potentiel de votre site e-commerce".

L'idée est d'aider l'e-commerçant à s'agrandir et à augmenter son chiffre d'affaires. Des conférences et tables rondes sont prévues avec des e-marchands comme Veja, Suncoo, Bobbie, Ma P'tite Culotte, Les Bretelles de Léon, Bonne Gueule, M. Moustache... Nous organisons également des "battles" avec nos développeurs et des étudiants en informatique comme l'École 42. Cette édition est particulière car nous fêtons nos dix ans.

Quel a été le bilan de PrestaShop en 2016?



Nous avons connu une croissance à deux chiffres, une belle année, avec une proportion d'utilisateurs toujours plus importante à l'international, notamment avec un fort développement en Amérique latine. La France représente à présent que 20-25% de nos e-boutiques.

Nous avons lancé il y a un an le programme ambassadeurs, ces derniers portent fièrement les valeurs de PrestaShop auprès des e-commerçants, développeurs, du monde entier. Nous comptons à ce jour 80 ambassadeurs sur tous les continents, le dernier est Turc. Il y a aujourd'hui en moyenne un meetup tous les trois jours ouvrés dans le monde organisé par l'un de ces ambassadeurs.



Nous venons également de signer un partenariat avec MailChimp qui va s'intégrer à notre plateforme. Les marchands vont ainsi pouvoir travailler à l'augmentation de leur chiffre d'affaires grâce à la relance automatique des paniers abandonnés, e-commerce automations, le suivi automatique de commande, la recommandation de produits ou encore les campagnes publicitaires. Par ailleurs, nous allons lancer de nouveaux services mais pour le moment cela reste confidentiel.

Quelles sont les tendances actuelles dans l'e-commerce ?

Vous avez plutôt un renforcement des tendances. Par exemple, en France, les e-commerçants de taille moyenne ont mis du temps à s'approprier le mobile, mais à présent ils sont en train de rattraper leur retard. Nous entendons beaucoup parler de logistique avec de nouveaux services qui se sont développés avec le dernier kilomètre, des solutions écologiques, c'est vraiment LE sujet du moment