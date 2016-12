D'un côté, l'offre Docapost avec la plateforme "Côté Pro": un "bureau virtuel" pour les autoentrepreneurs, TPE, PME et PMI conçu pour donner accès aux offres du groupe La Poste et à tous les services de dématérialisation prévus par sa branche numérique. De l'autre, la suite Microsoft Office 365 pour les entreprises comportant la messagerie instantanée Skype, le pack OneDrive pour le stockage de documents dans le cloud et, pour les offres complémentaires, les logiciels en Saas conçus pour la gestion du temps de travail et le collaboratif (réseaux sociaux, planificateurs de tâches...).

Pour Muriel Barnéoud, présidente de Docapost, cette association de "l'univers postal" et des services numériques (signature électronique, application de gestion devis et factures, coffre-fort numérique, réseau social privatif, annuaire, envoi automatisé de lettres recommandées...) est essentiellement destiné aux entreprises de moins de 20 salariés. Le paiement se fait à l'acte plutôt que par abonnement, un choix justifié par Docapost par une remontée des demandes clients et l'observation de leurs pratiques.



Côté partenariat avec Microsoft, l'adoption de la suite Office 365 n'est pas forcée mais suggérée et l'abonnement est indépendant des offres Docapost. Pour Alain Bernard, chef de la division TPE-PME sur la suite Office 365, ce partenariat représente une belle opportunité de déploiement auprès des TPE : "Sur 4 millions de professionnels des TPE, La Poste adresse 50% d'entre eux et à l'habitude de travailler avec eux quotidiennement. Cette offre leur apporte un univers de totale mobilité et pour nous, travailler avec un acteur historique comme La Poste est une énorme opportunité de croissance", explique t-il.

L'offre Office 365 est aujourd'hui utilisée par 80% de grands clients mais d'après les chiffres relevés par Microsoft, 40 à 50% des entreprises françaises devraient se mettre aux services dans le cloud d'ici 2020. Pour Docapost, l'ambition est de générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020 grâce à deux piliers : "Nos clients sont nos ambassadeurs et on compte sur la viralité de l'opération. C'est-à-dire qu'il y a une contagion positive qui s'opère naturellement entre nos clients. Un entrepreneur sollicite un plombier qui observe que ce dernier utilise la signature électronique sur ses factures, il l'utilise à son tour et ainsi de suite...", observe Muriel Barnéoud.



"Nous allons dévoiler d'ici le CES 2017 des offres intégrant les services de French IoT, la division Internet des Objets et l'écosystème de start-up soutenu par La Poste", précise-t-elle. La plateforme Docapost a également vocation à évoluer dans le temps et à fournir davantage de services, développés d'après les attentes des clients La Poste. La commercialisation de la plateforme Côté Pro démarre au mois de novembre 2016.