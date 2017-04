Etsy lance une nouvelle offre et élargit ses fonctionnalités

La plateforme Etsy, dédiée aux vendeurs de créations faites main, lancera au printemps Etsy Studio, un marché international destiné à proposer des fournitures aux visiteurs adeptes de loisirs créatifs. Les internautes y trouveront également des projets de do-it-yourself.



En parallèle, Etsy fait évoluer les outils de vente et de publicité proposés aux vendeurs (généralement microentrepreneurs). Après le lancement d'une solution d'annonces sponsorisées Google Shopping et l'outil Pattern, qui permet de personnaliser son site web, la plateforme revoit son gestionnaire de boutique. Ce dernier centralise leurs outils ainsi que leurs différents canaux de distribution, dont Pattern et Etsy Studio. Les statistiques de vente et les demandes clients sont regroupées au sein d'un tableau de bord unifié.



Par ailleurs, Etsy déploie un nouvel outil de gestion de stock qui permet d'associer une référence, un prix et une quantité à chaque variation de fiche produit. Les données de ces dernières (couleur, taille, matériaux) seront structurées, afin de faciliter la recherche par filtres. Le paiement multi-boutique est maintenant possible.



Enfin, les vendeurs d'articles faits main pourront faire apparaître des informations sur la fabrication des articles.