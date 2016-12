Facebook se lance dans la promotion dynamique des produits

Après avoir lancé des offres de services à destination des PME et commerçants pour développer leur activité sur le réseau social, générer du trafic en boutique et favoriser l'interaction avec ses prospects, Facebook a annoncé, mardi 20 septembre, la création d'un nouvel outil dynamique de promotion des produits disponibles dans les boutiques situées à proximité.



"Dynamic Ads for Retail", offre aux professionnels - moyennant rétribution - la possibilité de connecter son stock à la plateforme et ainsi d'avertir plus rapidement ses clients de la disponibilité des produits dans les commerces les plus proches.



Facebook

Un moyen pour Facebook d'attirer le client vers le point de vente physique, à travers l'utilisation du mobile. Selon le géant américain, 49 % des achats sont influencés par les interactions sur le mobile et la tendance est en augmentation.

Le service s'adapte en temps réel à votre inventaire en s'ajustant aux seuls produits disponibles. En parallèle, le réseau social adjoint la possibilité d'afficher une liste de produits supplémentaires présents dans les autres rayons.