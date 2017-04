Gommard.com met la gomme sur la vente de pneus

Pourquoi avez-vous décidé de lancer Gommard.com?

Gommard.com est une offre marketée qui s'inscrit dans la stratégie de diversification de Doc Biker (6 millions d'euros de CA dans tout le réseau) entamée en 2015. Nous avons constaté que les pure player du secteur étaient plutôt généralistes et positionnés sur le pneu voiture, à l'instar d'Allopneus. Il manquait une offre pour les deux-roues, surtout au vu du développement de la pratique du "do it yourself". Cette clientèle, qui achète des pièces pour les monter par ses propres moyens, nous échappait complètement. Deux autres sites de vente en ligne d'accessoires et pièces détachées pour les deux-roues viennent compléter cette offre.

Quel est votre positionnement pour vous démarquer?

Notre mot d'ordre est le service, que nous soignons déjà au sein des points de vente Doc Biker. En achetant sur Gommard, le client peut choisir de se faire livrer chez lui ou dans une des 200 stations de montage partenaires pour faire poser ses pneus. Cette livraison est gratuite même pour un seul pneu acheté et est garantie dans les 24 à 48 heures. Notre positionnement prix nous permet de proposer la plupart de nos 1.200 références moins cher qu'ailleurs et nous avons en moyenne 4.000 pneus en stock, indépendamment des stocks de Doc Biker.



Quelle est votre stratégie cross canal ?

Même si nous allions le e-commerce au point de vente physique en proposant la livraison chez Doc Biker, nous ne pratiquons pas pour l'instant de gestion commune des données, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes clients. Nous nous concentrons sur le site de e-commerce, en rajoutant progressivement des options, des produits ou des fonctionnalités. Notre ambition est de proposer un site qui soit le plus fluide possible pour ne pas entacher l'expérience client. Cela étant, nous avons pour projet de mettre en place un kit de PLV qui identifiera les stations de montage partenaires de Gommard grâce à des autocollants. Et nous devrions proposer prochainement la notation des stations de montage par le client, sur Gommard.com. Nous connaissons pour le moment un bon taux de conversion, supérieur à 2%. L'objectif à terme est d'atteindre les 10% de parts de marché, soit 15.000 pneus vendus en ligne. La saison printemps-été qui arrive sera décisive pour notre croissance.