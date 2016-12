[Grand Prix des Artisans] Hervé Bégin met le turbo avec ses escargots

Le succès de l'entreprise de serrurerie Bégin est parti de presque rien. Un matin de novembre 2013, pour préparer son apprenti à son CAP, Hervé Bégin, gérant de la structure implantée en Côte-d'Or, lui demande de réaliser un exercice de style. Quelque chose de ni trop simple, ni trop complexe. Au bout de quelques heu­res, le binôme parvient à réaliser un escargot (l'emblème de la Bourgogne) en fer. "Nous en avons produit une douzaine pour les exposer dans l'entrée de notre entreprise. De nombreux clients souhaitaient savoir si ces pièces étaient à vendre", se souvient Véronique Bégin. Des questions récurrentes qui interpellent le couple. L'entreprise produit alors ces pièces à plus grande échelle et fait breveter son produit.



Début 2014, l'escargot en fer roulé Gaston est décliné en différentes couleurs (jaune, rose, bleu, vert...), en différentes tailles, en porte-bouteilles et porte-piques pour séduire les restaurateurs. Pour que la sauce prenne, les gérants créent une page Facebook. "C'est notre fils qui nous a convaincus. Il nous a conseillé de lancer tous les trois mois un concours de photos et de dessins afin de créer le buzz. Les personnes qui postent les photos les plus rigolotes remportent des Gaston !", confie Véronique Bégin. Le succès est immédiat. Les clients postent des clichés de Gaston à la montagne, en vacances à la mer, à New York... Plus de 180 photos et 160 dessins sont venus alimenter le compte Facebook de l'entreprise pour les fêtes de Noël 2015.

Face à l'afflux de commandes, l'entreprise décide de créer un site de vente en ligne et de recruter une personne supplémentaire. Aujourd'hui, Gaston représente 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et, surtout, c'est un apporteur d'affaires hors pair : "on achète un Gaston et, quand le client a besoin d'un service de serrurerie, il fait naturellement appel à nous", conclut la dirigeante.

Repères

Raison sociale : Serrurerie Bégin

Activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Ville : Is-sur-Tille (Côte-d'Or)

Année de création : 2007

Dirigeants : Véronique Bégin, 44 ans, et Hervé Bégin, 48 ans

Effectif : un salarié et un apprenti

CA 2015 : 263 k€