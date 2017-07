Hubware popularise le concept d''assistant professionnel'

La start-up française Hubware, fondée il y a un an, vient d'être sélectionnée pour rejoindre le programme d'accélération de l'éditeur de logiciels Zendesk au sein de station F. Zendesk, située à San Francisco propose une plateforme cloud de service client, un service de ticketing et de business intelligence. En parallèle, Hubware intègre Numa Toulouse et son programme d'accélération de start-up. Hubware promet un temps de traitement des demandes clients divisé par deux grâce à son assistant professionnel, pendant B to B de l'assistant personnel développé par Google ou Amazon.



Alexis Laporte, CEO de Hubware déclare: "La collaboration à Station F entre Hubware et Zendesk nous permet d'apporter des solutions simples et très efficaces aux entreprises qui veulent améliorer leur service client et avoir un ROI important. Notre business s'accélère et c'est pour cette raison que nous avons sollicité un acteur aussi dynamique et connu que Numa pour notre levée de fonds."