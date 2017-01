Kameleoon s'associe à Avis Vérifiés pour personnaliser l'expérience des internautes

Proposer un code promotionnel à un client insatisfait ou personnaliser le menu d'un site en fonction de l'historique d'achat, grâce aux données issues des avis clients. En associant sa technologie avec celle d'Avis Vérifié, solution spécialisée dans la collecte de l'avis des internautes et l'animation des pages produits avec un module de question/réponses, Kameleoon, plateforme d'optimisation de la conversion, ambitionne de traiter automatiquement toutes les données relatives aux avis clients et permettre aux équipes marketing de personnaliser l'expérience de leurs visiteurs selon les avis donnés. " En poussant des messages de remerciements ou une rétribution aux visiteurs lorsqu'ils se rendent sur un site après avoir déposé un avis, il est possible de les fidéliser sur le long terme ", illustre ainsi Grégoire Thomas, responsable marketing chez Kameleoon.

Les deux sociétés accompagnent déjà des clients de renom, tels que Fnac, Darty, Allopneus, Promovacances, Engie, Seloger, Auchan, etc.