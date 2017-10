La livraison à l'international, une opportunité autant qu'un défi

Du 19 au 21 septembre se tiendra la Paris Retail Week, un événement dédié aux acteurs du e-commerce. L'occasion pour les 30 000 professionnels attendus de découvrir des solutions et des services pour se développer à l'international.

Vendre au delà de ses frontières, un eldorado

L'ouverture aux marchés étrangers constitue un booster pour tous les e-commerçants.

En France, par exemple, 50% des boutiques en ligne reçoivent des commandes de clients localisés à l'étranger. Par ailleurs, on estime que d'ici 2018, 83% des acheteurs européens choisiront d'acheter en ligne dans un autre pays européen.

L'e-commerce représente déjà 8% du commerce mondial et 6% des exportations françaises. Et ce n'est qu'un début puisque les ventes transfrontalières connaissent une croissance fulgurante de 25% par an.

On dénombre d'ailleurs de nombreuses réussites internationales dans l'e-commerce français. Ainsi Sarenza, leader français de la vente en ligne de chaussures, réalise 50% de son chiffre d'affaires hors du territoire national. Ce chiffre atteint même 92% pour le Groupe L'Occitane, qui a su exporter ses cosmétiques dans le monde entier, dans des pays aussi différents que les Etats-Unis et le Japon. Dès lors, comment ne pas vouloir imiter ces entreprises championnes de l'export ?

Le défi de la vente à l'international



Avec l'essor du e-commerce, on voit exploser les échanges transfrontaliers de marchandises de faibles poids et de faible valeur (vêtements, livres, accessoires pour smartphone, et bien d'autres...), qui s'achètent de plus en plus sur Internet.

Pour ces objets, le coût de la livraison doit être faible, sous peine, d'être un vrai frein à l'achat. Il n'est pas toujours simple pour les e-commerçants de pouvoir livrer leurs produits aux quatre coins du monde au meilleur coût et dans des délais courts.

Pour répondre à cette problématique, La Poste Solutions Business a développé la solution Delivengo.

Delivengo, l'offre pour conquérir le monde

Delivengo est une solution d'expédition à l'international spécialement adaptée aux e-commerçants qui souhaitent livrer à l'étranger des commandes jusqu'à 2 kg et de faible valeur. Son principal avantage ? Des tarifs adaptés aux envois de petites marchandises pour des frais de port tous légers !

Avec Delivengo, l'e-commerçant peut choisir d'expédier ses colis avec ou sans suivi. Ils sont livrés en boîte aux lettres et une remise en main propre contre signature est proposée sur 19 destinations.

La livraison est réalisée en 3 à 5 jours sur l'Europe en Prioritaire et en 7 jours si l'e-commerçant opte pour le service Economique.

La préparation et le suivi des colis sont réalisés depuis une plateforme web ou via des webservices.

Au final, Delivengo est une solution souple car modulable, économique grâce à ses prix abordables et simple d'utilisation !

Delivengo Easy, pour des envois en petite quantité

Et pour les e-commerçants qui débutent à l'international, une nouvelle offre va bientôt voir le jour : Delivengo easy.

Pour utiliser ce service, pas besoin de contrat : l'e-commerçant s'inscrit sur la plateforme en ligne MyDelivengo et crée ses étiquettes, les imprime et les colle sur ses colis. Les paquets Delivengo easy peuvent être déposés en bureau de poste et en établissement courrier.

Les e-commerçants et leurs clients plébiscitent Delivengo

Selon Christophe Auriault, Directeur marketing et commercial Asendia France / La Poste Delivengo répond aux besoins des e-commerçants français et enregistre une croissance moyenne de plus de 20 % chaque année. "

Les startups en particulier sont séduites par le bon rapport qualité/prix du service.

C'est le cas de Cubyn, une jeune entreprise spécialisée dans la livraison sur le dernier kilomètre. Selon son CEO, Adrien Fernadez Baca, " Delivengo est très apprécié par nos clients car il leur permet d'expédier leurs colis à des tarifs qui sont très bas. Par ailleurs, suivre le colis c'est quelque chose de très important surtout à l'international et Delivengo nous permet de le faire. "