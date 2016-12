Lancement du concours du Formidable E-commerçant

WiziShop, acteur des solutions ecommerce à la performance et GuidesShopping.com, service de visibilité pour les e-commerçants, repartent à la recherche du Formidable Ecommerçant de l'année.

Pour la 3e année consécutive, l'écosystème e-commerce s'est réuni autour de ce concours pour dynamiser le secteur. 24 experts de la vente en ligne se sont joints à l'aventure et 6 personnalités majeures composent le jury qui élira les grands gagnants. "En 2015, la seconde édition du Formidable E-commerçant s'est imposée comme le plus grand concours du secteur de la vente en ligne, avec notamment plus de 1 000 inscrits et un véritable buzz suite à la soirée de remise des prix. Nous espérons dénicher des pépites du ecommerce à la hauteur des précédents lauréats, Monpetitbikini.com et Easyparapharmacie !", déclare Grégory Beyrouti, co-fondateur de WiziShop.

Des nouveautés pour cette 3e édition



Jusqu'au 30 septembre 2016, tous les e-commerçants peuvent s'inscrire au concours sur www.formidableecommercant.com. L'aventure est ouverte à tous les marchands, quels que soient leur ancienneté, le montant de leur chiffre d'affaires et les technologies utilisées. Ceux-ci pourront se distinguer dans l'une des 3 catégories historiques :

Le Formidable Ecommerçant de l'année, récompensé pour son expertise, son influence et la qualité de son site.

Le Formidable Espoir du Ecommmerce, élu pour l'originalité de son offre et sa stratégie de lancement.

Le Formidable Projet Ecommerce, primé pour l'originalité, l'avancée et la faisabilité du projet.

Dès leur inscription, les participants pourront inviter leur réseau à voter pour eux. Plus ils récolteront de votes et plus ils seront visibles sur le site du concours. Cette année, le nombre de votes n'est plus éliminatoire. En revanche, le jury pourra ainsi évaluer leur influence et leur capacité à mobiliser leur communauté, l'un des critères de notation.

Autre nouveauté 2016, le concours propose aux agences et freelances qui accompagnent les ecommerçants de devenir partenaires. À partir du 1er octobre 2016, WiziShop annoncera les finalistes qui seront soumis aux délibérations du Jury. Les gagnants seront annoncés lors de la Formidable Soirée du Ecommerce qui aura lieu fin octobre, à Paris. Ils se partageront 137 000 euros de dotations.