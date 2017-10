ManoMano enfonce le clou du succès en levant 60 millions d'euros

Sélectionnée pour participer aux Grands Prix des Chef d'entreprise 2017, l'entreprise ManoMano vient de boucler une levée de fonds de 60 millions d'euros. Les deux gérants fondateurs, Philippe de Chanville et Christian Raisson ont convaincu la société d'investissement américaine General Atlantic, qui a investi auprès d'acteurs de renom tels que Grupo Axo, House of Anita Dongre, Tory Burch et Zimmermann.



Les investisseurs actuels Piton Capital, Partech Ventures et le fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir ont également participé au tour de table. Celui-ci permettra à ManoMano d'augmenter les investissements en marketing pour accroître sa notoriété sur l'ensemble de ses marchés, d'améliorer les produits et l'offre de service pour les clients existants comme pour les prospects.



L'entreprise entend également développer de nouveaux services commerciaux pour accompagner les marchands et partenaires dans la digitalisation de leur offre, recruter des profils IT & data, et agrandir des équipes de développement commercial au Royaume-Uni et en Allemagne.

Une grande communauté de bricoleurs



Fondé en 2013, ManoMano est un site marchand dédié au bricolage et au jardinage qui opère en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Avec plus d'1,9 million de clients et 1,2 million de produits référencés, l'entreprise compte 145 salariés. Elle offre à ses clients la possibilité d'accéder à des produits de jardinage et de bricolage à prix abordables. ManoMano a également construit une véritable communauté de bricoleurs qui s'échangent des conseils et se soutiennent mutuellement dans leurs projets.

Voici la vidéo de présentation de ManoMano réalisée dans le cadre des GPCE 2017