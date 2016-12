"Merci Maman", élu "formidable e-commerçant" de l'année

En proposant des bijoux personnalisés et gravés à la main dans leur atelier parisien, Béatrice a remporté ce mercredi 9 novembre le prix du "Formidable e-commerçant" de l'année, pour l'originalité et l'expertise de sa boutique en ligne Merci Maman. En succédant à Audrey Monleau-Lieutaud (Monpetitbikini.com) et Cédric Prosper (Easyparapharmacie), Béatrice de Montille remporte plus de 66 000 euros de lots pour développer son site et poursuivre son développement, composée d'une équipe de 25 personnes.



"Depuis sa création il y a huit ans, à Londres, Merci Maman s'est considérablement développé. Notre zone de chalandise ne se limite plus à un quartier désormais, mais au monde entier. Et notre équipe s'implique 7 jours sur 7 pour l'expédition des colis notamment. Ce titre va nous permettre de poursuivre notre développement", a commenté Béatrice de Montille, émue, après sa victoire.

La catégorie "Formidable Espoir du E-commerce" récompense la boutique en ligne créée il y a moins de 18 mois avec le plus gros potentiel de développement. Candidate malheureuse en 2015, la Bordelaise Patricia Schmitt, fondatrice de Miss Retro Chic, remporte le titre, cette année. Avec sa boutique en ligne dédiée à l'art de vivre vintage, la fondatrice remporte plus de 44 000 euros de lots pour continuer son développement.

"Je suis agréablement surprise car je n'avais malheureusement pas remporté le prix l'an dernier dans la catégorie "Formidable Projet". Ne me laissant pas impressionnée, j'ai à nouveau tenté ma chance cette année. Et ma motivation a porté ses fruits", a-t-elle expliqué.



Enfin, la catégorie "Formidable Projet E-commerce" qui met en lumière les projets prometteurs dans le domaine de la vente en ligne. Cette année, ce sont les Parisiens Quentin Bouche et Nicky Dimbenza qui succèdent à Laure Bouguen (Ho Karan). C'est leur stratégie de marque et leur innovation qui ont séduit le jury. Avec Baltimore, Quentin et Nicky réinventent la salopette avec un concept 2-en-1. "Baltimore est la première marque à proposer une collection de salopettes 2-en-1 pour homme et femme qui permet de retirer le haut et garder un pantalon, short ou jupe. En achetant une pièce de la collection vous achetez finalement deux tenues ", précise Quentin Bouche, co-fondateur de Baltimore, au moment de recevoir son trophée.

Lancé en juin 2016, le concours e-commerce a accueilli près de 390 participants. Le Formidable Ecommerçant a pour objectif de valoriser les cybermarchands francophones, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leur ancienneté. Après une course aux votes qui a duré plus de quatre mois, pendant laquelle les participants ont recueilli près de 150 000 votes, le jury, auquel a participé la rédaction d'E-commerce Magazine, a sélectionné les finalistes puis les gagnants selon les critères suivants : originalité de l'offre, design et ergonomie du site, maîtrise des techniques webmarketing, influence sociale, perspectives de développement...