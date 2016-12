Mondial Relay lance son offre pour les petits volumes de livraison

Le nouveau service de livraison conçu par Mondial Relay s'adresse aux e-commerçants qui expédient jusqu'à 20 colis par jour, de 30 kg maximum, et peu volumineux (L + l + h < 150 cm). 100 % online, cette solution se veut hypersimplifiée pour une utilisation autonome, tout en restant efficace et sécure. Le prépaiement en ligne est sécurisé grâce à Paypal, un extranet est prévu pour la gestion et la traçabilité des colis, la livraison se fait à domicile ou en Point Relais dans un délai de 3 à 6 jours... Mondial Relay annonce même un service de reverse prochainement.



À noter que l'offre "Start" est sans engagement de volume ni de durée et sans frais de gestion ou d'abonnement, les tarifs étant préétablis selon le poids et la destination du colis. Une solution clé en main qui a en plus l'avantage de récompenser la croissance des vendeurs avec une remise sur le volume d'activité créditée sur leur compte. Cet avantage fidélité est accordé par palier en fonction du chiffre d'affaires par mois. Plus le CA est élevé, plus le taux grimpe.

La démarche à suivre pour adopter cette solution est aussi simple : il suffit de se créer un compte sur le site de Mondial Relay puis d'intégrer un module Plug & Play développé pour les principales plateformes d'e-commerce.