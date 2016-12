Pour les commerciaux qui veulent comprendre et ré-envisager leur métier à l'ère du digital, un Mooc (pour Massive Open Online Course) sur le thème du Digital Business est accessible à partir du lundi 7 novembre, pendant 4 semaines. Au programme entre autres, comment tirer parti du social selling, identifier les opportunités des CRM d'aujourd'hui, une mise au point sur le data driven, le content marketing, le marketing automation et le lead nurturing, ou encore les anciennes pratiques commerciales qui reviennent en force... Mais aussi la possibilité de s'entraîner à des "elevator pitch", exercice de présentation orale d'un projet en un temps très restreint. Une dizaine de formateurs assureront les cours, parmi lesquels Thibaut du Cleuziou, directeur marketing de C-Radar, Erick Billiemaz, directeur commercial de Playmobil et Evelyne Platnic Cohen, fondatrice et CEO de Booster Academy.



Pour rappel, le Mooc est un mode d'apprentissage en ligne et traditionnellement gratuit, au contenu ludique et interactif, où chaque participant avance à son rythme. Pour cette formation gratuite dédiée aux commerciaux, l'obtention du certificat en cas de réussite est toutefois payante. Pour pouvoir afficher son diplôme sur LinkedIn, il faudra ainsi s'inscrire à l'offre à 39 euros.



Ce Mooc a été co-réalisé par Unow et Sylvain Tillon, co-fondateur de Tilkee (solution d'optimisation de la relance commerciale) et par ailleurs auteur du livre "Je veux vendre mieux" (Édition Eyrolles, 144 pages). Ce diplômé d'EM Lyon et spécialiste de l'Entrepreneuriat promet, avec Unow, de recevoir les 20 meilleurs candidats au terme de la formation, dans l'optique de plusieurs recrutements.



Cette formation peut être déployée en entreprise, à l'occasion de sessions payantes et privatisées. Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse.



