Oxatis et Crédit du Nord accompagnent les TPE/PME

Oxatis et les banques du groupe Crédit du Nord signent un partenariat destiné à aider les petites et moyennes entreprises à développer leur business en ligne. Les établissements pourront ainsi conseiller aux entreprises de se tourner vers Oxatis afin de créer ou de moderniser leur plateforme de vente on line. Marc Schillaci, p-dg d'Oxatis, annonce: "Nous sommes ravis de faire profiter les clients du groupe Crédit du Nord du potentiel du e-commerce. Notre rôle de partenaire consiste à accompagner les TPE/PME dans le développement de leur activité en ligne, en France et à l'international. Grâce à ce partenariat, les clients du groupe Crédit du Nord vont bénéficier d'une solution e-commerce complète, performante et connectée à leur logiciel de gestion et de toutes les innovations de la solution, comme la nouvelle version mobile."

Oxatis espère contribuer à développer l'e-commerce en région via des partenariats avec sept autres banques: la Banque Courtois, la Banque Kolb, la Banque Laydernier, laBanque nuger, la Banque Rhône-Alpes, la Banque Tarneaud et la Société Marseillaise de Crédit.



