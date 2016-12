Oxatis évangélise l'économie numérique auprès des PME/TPE

Le marché du e-commerce reste un levier de croissance fort et en plein développement pour les TPE et PME. " Seulement 5% des entreprises disposent aujourd'hui d'un site, et on en prévoit près de 20 % d'ici 5 ans ", souligne Marc Schillaci, le président d'Oxatis, une solution d'e-commerce complète. Selon lui, le marché français comptera dans les 3 ou 4 ans à venir 200 000 sites marchands supplémentaires.



" Faire réussir les PME, tel est notre objectif. Le e-commerce est un bouleversement de nos comportements qui modifie en profondeur l'économie ", souligne le dirigeant.

Quant aux PME, elles doivent d'adapter et tirer partie de cette révolution digitale dans les secteurs du B t C bien sût mais aussi du B to B, en plein développement. " Les ventes en ligne aux professionnels (BtoB) ont généré 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2015 contre plus de 220 milliards au UK ", note Marc Schillaci pour mettre en exergue le formidable potentiel de ce secteur.

Oxatis propose une solution e-commerce en mode SaaS qui est utilisée par plus de 10 000 PME en France, UK, Italie et Espagne. La plateforme intègre chaque année de nombreuses innovations de nature à rendre plus performante la stratégie e-commerce des PME. En 2016, ce sont plus de 70 innovations qui ont été déployées en multicanal.

Les entreprises clientes de la plateforme Oxatis représentent un volume d'affaires de 750 millions d'euros en croissance de 40% en 2016 versus 2015. " Avec 6 millions de VU sur l'ensemble de nos marchands cela fait de nous le 7ieme site marchand français ", lance Marc Schillaci.

Investissements technologiques

Quant à la levée de fonds de 5ME que vient de boucler Oxatis, elle sera essentiellement consacrée à des investissements technologiques pour développer les fonctionnalités de la plateforme : outils de profilage des clients, développement dans le commerce social, etc. Le volet international est également renforcé puisque l'ambition est de parvenir à réaliser 50% du CA de l'entreprise à l'export d'ici 4 ans, contre 25% actuellement.

Oxatis continuera aussi de développer ses liens avec ses partenaires, comme c'est déjà le cas avec SAGE, Crédit Agricole, TeamSystem qui proposent Oxatis comme solution exclusive auprès de leur clientèle. En 2016, Oxatis qui emploie 120 personnes réalisera 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.