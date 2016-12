Oxatis renforce la création et la gestion de boutiques en ligne sur mobile

Oxatis, éditeur de solutions en mode Saas pour le e-commerce, élargit son offre pour le mobile et la tablette. Avec la nouvelle version de son logiciel pour mobile, l'éditeur veut offrir aux e-commerçants une gestion plus fine du catalogue de fiches produits, grâce notamment à une " quantity box " servant à modifier les quantités disponibles dans la fiche produits. Afin de mieux piloter les comptes clients, les e-commerçants pourront aussi activer ou désactiver la création de comptes client, ajouter des champs personnalisés (date de naissance) ou créer des droits d'accès au catalogue.

Côté clients, le logiciel offrira la possibilité à ces derniers de choisir la date et l'heure de la livraison, tout en permettant aux e-commerçants d'établir un planning précis de ces livraisons. Une nouvelle possibilité de paiement sera également disponible avec le "One-Clic" de MangoPay. Le principe est le suivant : le e-commerçant propose à son client d'enregistrer sa carte de paiement pour les futurs paiements. La navigation et l'ergonomie du site ont été revues et le parcours utilisateur pensé de manière à permettre au client de trouver rapidement les produits recherchés (et de payer en un clic, donc).



Petit plus, mais non négligeable, le logiciel optimisé pour mobile favorise le référencement naturel sur Google.