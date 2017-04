PayPal lance une appli mobile pour les e-commerçants

Quel est l'historique de cette appli?

Notre volonté était d'être plus proche des besoins des e-commerçants, qui sont devenus très mobiles. Une appli existe déjà mais elle très est orientée consommateur. Avec celle-ci, nous espérons que nos 15 millions de clients marchands dans le monde l'utiliseront et remonteront leurs suggestions pour l'améliorer sans cesse.

Quels sont ses avantages pour un e-commerçant?

La facturation est une fonctionnalité très utilisée par les e-commerçants, y compris les plus petits. Grâce à cette appli, ils peuvent envoyer des factures rapidement et répondre ainsi à leurs besoins de trésorerie. L'expérience est sécurisée et simplifiée au même titre que l'interface sur desktop, totalement synchronisée avec l'appli mobile. L'appli est gratuite et a été développée par une équipe dédiée au mobile, qui a conçu l'interface spécifiquement pour ce device et le e-commerce. Elle va donc plus loin qu'un simple suivi des transactions et peut même être synchronisée avec les principaux systèmes de comptabilité.

Quelle est la stratégie de PayPal en France sur le paiement mobile, surtout au regard de l'arrivée d'Apple Pay et WeChat Pay sur le marché?

Chez PayPal, nous sommes convaincus que le mobile est l'avenir du paiement. C'est un marché dynamique et nous accueillons favorablement toutes les démarches qui aident à s'affranchir des contraintes liées à l'argent liquide. Mais PayPal est un véritable adaptateur universel du commerce digital et bien plus qu'un mode de paiement électronique ou un moyen de rembourser ses amis en ligne. Par ailleurs, PayPal entretient des partenariats sur le long terme avec de nombreux acteurs de l'écosystème, dont Apple. Sur plus de 200 marchés et territoires dans le monde, nous aidons marchands et consommateurs à se connecter les uns aux autres, à travers notre marque PayPal (PayPal, Venmo, Xoom) ou d'autres marques blanches du groupe (Braintree, Paydiant).

Comment PayPal aborde le paiement sur les réseaux sociaux?

Nous observons de très près la tendance du commerce contextualisé. Nous avons par exemple produit un pilote avec Facebook Messenger aux États-Unis qui permet de commander un Uber directement depuis Messenger. Toute la partie paiement est réalisée par la filiale de PayPal, Braintree.