Piscine Discount dans le grand bain du e-commerce

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'e-commerce en 2006?

Guy Rouché, 51 ans, fondateur de Piscine Discount.

Guy Rouché. À l'origine, nous avions deux magasins physiques et nous avons créé notre site afin de proposer un catalogue de nos produits disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais mon associé et moi-même n'avions aucune connaissance Internet et c'était un vrai no man's land dans ce secteur. Nous avons fait appel à des prestataires pour créer une charte graphique, mais l'expérience a été un fiasco : l'entreprise a fait faillite et le site était illisible !

La boutique en ligne n'a décollé qu'en 2008-2009 en investissant dans Google Adwords et en passant par PrestaShop. Les premières campagnes ont alors permis de faire remonter le site sur Google et de gagner ainsi en visibilité, en générant un chiffre d'affaires alors autour de 350 000 euros. Un complément non négligeable pour notre société : ce canal a réinventé notre modèle de distribution. Puis en 2012, j'ai changé de plateforme e-commerce pour Oxatis, en injectant 50 000 euros pour modifier une nouvelle fois ma charte graphique.



Comment avez-vous fait pour vous faire connaître ?

Les experts en référencement d'Oxatis nous ont permis de capitaliser sur les produis Google (Adwords, Shopping, etc.) afin de mieux nous positionner et de générer du trafic qualifié.

Chaque année, nous investissons un peu plus en mots-clés payants tout en nous diversifiant avec Bing, Facebook. Aujourd'hui, nous nous sommes hissés parmi les cinq meilleurs sites professionnels de piscine en France.



Que proposez-vous sur Piscine Discount ?

Nous proposons bien évidemment des piscines en bois de fabrication française, en coque, des pompes, de la balnéothérapie, etc. soit tout ce qui est périphérique à la piscine. Nous essayons de créer de produits dont nous avons la maîtrise de la fabrication.

A présent, nous avons 2 000 produits référencés sur le site, en responsiv design.

Quelle est votre clientèle ?

Notre clientèle est composée à 90% de clients français, et une petite partie provenant de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Nous sommes en train de signer des partenariats en Suisse et en Belgique afin de nous y implanter de façon durable.



Vous êtes sur un marché très concurrentiel, comment faites-vous pour vous différencier ?

Nous proposons des produits de notre marque, dont nous maîtrisons la fabrication comme pour les piscines en coque. Nous cherchons des niches où il n'y a pas de concurrents. Nous allons franchir cette année les 1 million de chiffre d'affaires, nous voulons doubler ce chiffre en 2017.