Alors que la société célèbrera sa décennie en octobre prochain, Showroomprive.com dresse son premier bilan de l'année 2016. Le chiffre d'affaire net du site spécialisé dans les ventes évènementielles de mode a dépassé les 200 millions d'euros entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016 pour s'établir à 240,3 millions d'euros (contre 199,4 millions précédemment, soit une augmentation de 20,5%). Un chiffre corrélé à la progression du nombre de ses membres, en hausse de 19,2% (26,1 millions au S1 2016 contre 21,9 millions au S1 2015). Ainsi que par la croissance du panier moyen des acheteurs, qui s'élève à présent à 38,9 euros (36,9 euros au S1 2016, soit +5%).

Une croissance portée par le développement du groupe



Ces résultats économiques, moins d'un an après l'entrée à la bourse Euronext de Showroomprive.com, peuvent s'expliquer par la volonté de développement affichée par l'entreprise co-fondée par Thierry Petit et David Dayan. Ces derniers ont en effet démontré leur ambition de renforcer la présence du site marchand en Europe du Sud. Pour cela, Showroomprive.com vient d'entrer en négociations exclusives avec le Groupe Banzai, plateforme e-commerce leader en Italie, en vue de procéder au rachat de SaldiPrivati. Cet acteur de la vente évènementielle de mode, chaussures, accessoires et produits de la maison, numéro 2 du marché transalpin, permettrait au site français de s'y faire une place de choix. L'e-commerçant vise également l'Espagne et le Portugal, pays dans lesquels ont été lancés les services (déjà existants dans l'hexagone) Panier Unique (mutualisation des achats de différentes ventes) et Infinity (service de livraison gratuit et illimité contre un abonnement annuel).



Le développement de nouveaux services utilisateurs est par ailleurs un axe stratégique phare de Showroomprive.com qui a indiqué travailler actuellement sur une solution de recommandations produits. En mai dernier, le site de ventes évènementielles avait étendu son activité en se rapprochant de France Billet (filiale de la Fnac) afin de proposer une billetterie en ligne pour des spectacles, évènements sportifs et loisirs. Parmi les autres innovations mises en place début 2016, citons pêle-mêle l'apparition d'un nouveau moteur de recherche plus performant en mars ou la configuration d'Apple Pay comme moyen de paiement en juillet.