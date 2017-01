Selldorado met le retargeting à portée des PME

Selldorado, spécialisé dans l'acquisition digitale à destination des TPE et PME, propose désormais une option de retargeting, en partenariat avec la régie publicitaire en ligne Adverline. Le service consiste à repérer les internautes qui ont déjà visité une page et à leur diffuser des publicités ciblées (notamment des promotions) afin de les inciter à l'achat. Il sera disponible à partir du 1er février mais 413 early adopters le testent depuis le mois de septembre.



Cette option vient compléter la formule "Performance", lancée au mois de septembre 2016 et comportant un service de cashback, des liens sponsorisés et des coupons de réduction. L'option retargeting sera facturée à la performance (CPA), c'est-à-dire lorsqu'un internaute clique sur un lien et effectue un achat. Selldorado se rémunère ainsi à hauteur de 12% du chiffre d'affaires apporté.



Il est possible de régler par carte bancaire ou via un prélèvement Sepa.