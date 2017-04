Shopopop s'associe à La Ruche qui dit Oui

Pour rendre la consommation de produits locaux plus accessibles, Shopopop livre directement à domicile les produits commandés à partir du site ou de l'application La Ruche qui dit oui. Disponible à Rennes, Nantes, Angers, Saint-Nazaire et leurs alentours, la start-up venue de l'Ouest met ainsi en relation des particuliers souhaitant se faire livrer à domicile des produits achetés auprès d'une Ruche, avec une communauté de livreurs dotés d'un objectif commun : optimiser leurs trajets quotidiens. Shopopop va donc au-delà de la simple livraison express que propose bon nombre d'acteurs aujourd'hui, c'est une nouvelle formule de livraison intelligente, économique, sociale, solidaire et responsable.

Le consommateur commande ses produits sur le site ou l'application laruchequiditoui.fr, puis les récupère sur le lieu de distribution de la Ruche situé dans son quartier. S'il ne peut récupérer ses courses, il lui suffit de déposer une annonce sur le site shopopop.com, en mentionnant son numéro de commande et en en définissant les critères de livraison (prix de la livraison d'un minimum de 5€, heure, adresse). Un utilisateur livreur dont le trajet coïncide avec les étapes de livraison sélectionne ensuite l'annonce et se charge de la livraison. Pour ce service rendu, la personne gagne entre 5€ et 50€ par livraison en fonction de la quantité de produits. Cette gratification correspond simplement au tarif de la livraison indiquée dans l'annonce. Une démarche qui s'apparente dans l'usage à la pratique du covoiturage. Du côté des utilisateurs livreurs, dès lors qu'ils se déplacent, ils n'ont qu'à vérifier sur l'application si une course est à livrer sur leur chemin.