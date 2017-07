Start-up : Station F ouvre (enfin) ses portes

Avec Station F, le train de l'entrepreneuriat passe à la vitesse supérieure. Imaginé dès 2013 - et ayant dû retarder son ouverture de quelques mois à cause d'un problème matériel - l'incubateur de start-up géant - 1000 start-up tous secteurs et 3000 postes de travail ! - voulu par Xavier Niel ouvre officiellement ses portes jeudi 29 juin 2017 dans le treizième arrondissement de Paris. Une inauguration en présence d'Emmanuel Macron, président de la République et Anne Hidalgo, maire de Paris.



Inauguration ce soir à Paris 13e du "plus grand campus de #startup du monde" @joinstationf 1000 #startup seront accueillies ici pic.twitter.com/Cm3ThwnbbW - Chef d'Entreprise (@Chef_Entreprise) 29 juin 2017

, déclare le patron de Free dans un document de lancement.

"Notre objectif avec Station F n'est pas seulement de créer le plus grand campus du monde, mais aussi de créer un espace qui rassemble tout l'écosystème sous un seul et même toit. C'est un projet international et ambitieux qui met la France et l'Europe sur le devant de la scène start-up internationale", ajoute Roxanne Varza, directrice de Station F.

Tout l'écosystème ? Station F ne propose en effet pas "seulement" des espaces de travail, mais aussi des services, des experts et partenaires, des lieux de vie pour la restauration... Le tout sur 34 000 m2, et réparti sur trois espaces principaux ayant chacun leur fonction : une zone événementiel et services (imprimantes 3D...) comprenant aussi des bureaux pour des entreprises de la tech (comme Amazon Web Services) ou des fonds d'investissement, une zone de travail, et une autre dédiée à la restauration avec un restaurant Big Mamma dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année.



L'incubateur propose également une vingtaine de programmes d'accompagnement avec des partenaires (Facebook, Microsoft, Vente Privée...) ainsi que trois programmes maison dédiés respectivement aux start-up early stage, aux entrepreneurs issus des quartiers défavorisés et... à tous, au travers d'un système d'abonnement donnant accès au campus 5 jours par mois (pour 900 euros soit 500 euros par mois). Pour les start-up accueillies sur place, le coût est de 195 euros par mois.



Bonne nouvelle pour les entrepreneurs : il est encore possible de postuler sur le site de Station F.



La suite ? En 2018, 600 logements seront ouverts pour les entrepreneurs, à Ivry-sur-Seine (à dix minutes de Station F).