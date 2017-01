Start-up : l'incubateur parisien Station F recrute

Elle ambitionne de devenir "le plus grand campus de start-up au monde". Station F (ex halle Freyssinet), projet porté par Xavier Niel, a lancé jeudi 1er décembre 2016 son appel à candidatures.



L'idée : aider à grandir des start-up du monde entier à travers une offre d'hébergement et d'accompagnement (3000 postes de travail disponibles, accès à des salles de réunion, des espaces communs et même à partir de 2018 à des logements). A cet effet, la structure met à disposition dix programmes au total et un accès à un réseau de partenaires comme Facebook, HEC, Vente privée ou encore des fonds d'investissement comme Kima Ventures (celui de Xavier Niel) qui seront également présents sur place. C'est un écosystème global qui, sur 34 000 m2, est proposé aux entrepreneurs.



Critères d'éligibilité et calendrier



Pour postuler, il faut être une jeune start-up et pouvoir présenter des éléments tangibles sur son projet (preuve de concept ou KPI). Par ailleurs, l'appel est ouvert aux entreprises de toutes les nationalités.



L'inscription est possible en ligne jusqu'au 5 février 2017, pour une arrivée dans les murs au 1er avril. L'offre s'établit à 195 euros par bureau et par mois (50 % le premier mois).