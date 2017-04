Teeps transforme les consommateurs en force de vente

Teeps est une application iOS de social commerce, que Fabrice Berger-Duquene désigne comme "une solution de recommandation de produits entre particuliers" et une manière, pour les marques, "de déployer une force de vente virtuelle et peu onéreuse."



Concrètement, l'un des 10000 utilisateurs de l'application lance une recherche gratuite sur une thématique mode ou déco. L'algorithme de Teeps ne va pas sélectionner un ensemble de produits mais chercher, parmi les 1500 experts, ceux qui sont les plus susceptibles d'y répondre.

Après avoir échangé par tchat avec l'utilisateur pour mieux cerner ses envies, l'expert propose différents produits et touche une commission en cas d'achat. Trois mois après son lancement, 100000 références issues de 700 marques sont disponibles sur la marketplace. Ces dernières se chargent de toute la logistique.

Une communauté construite sur Facebook

"Nous prenons une commission de 20%, 8% du prix total va à l'expert et nous gardons 12%. Nous n'autorisons pas les marques à donner plus pour que les experts n'en favorisent pas une plutôt qu'une autre", explique Fabrice Berger-Duquene.



L'ancien dg de Webedia assure n'avoir rien dépensé pour développer sa communauté: "Nous avons monté il y a un an déjà des pages verticales déco, mode et autre sur Facebook. Aujourd'hui, nous rassemblons entre 250 et 300000 fans et nous engageons 4 millions de personnes toutes les semaines avec nos contenus."

Fabrice Berger-Duquene espère attirer de nouveaux utilisateurs grâce à l'ouverture prochaine d'un site web responsive et d'une application sous Android, au plus tard en avril. Ce n'est pas le seul projet de Teeps pour 2017: la start-up est en train de boucler une première levée de fonds et prépare le lancement de sa solution en marque blanche.

Du BtoB en marque blanche et du contenu



Delamaison.fr sera le premier site marchand à employer la solution. Le fonctionnement est le même que sur l'application, mais le tchat est accessible depuis le site de la marque et à ses couleurs. Une rubrique dédiée aux conseils des experts Teeps sera également incorporée sur le site: "Nous allons en discuter avec d'autres marques, mais c'est clairement l'un des gros leviers de développement."

Le contenu est l'autre enjeu pour Teeps: "Nous allons signer avec CanalBlog, la plus grosse plateforme française avec 900000 blogs actifs en déco, cuisine, mode, beauté." Les blogueurs sont des experts naturels pour le service: "avant, ils donnaient des conseils sur leur blog, mais désormais ils ont des demandes sur Facebook ou WhatsApp. Teeps est l'outil de dialogue e-commerce entre les blogueurs, leur audience et les marques. Les contenus des experts et des blogueurs peuvent être remontés sur les fiches des produits des sites marchands, ils ont une forte valeur de recommandation et font du référencement naturel..."



