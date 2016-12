[Tribune] 4 pratiques Google AdWords pour doubler votre taux de conversion

53% des internautes utilisent les liens sponsorisés pour rechercher un produit selon une étude de l'Ifop. Pour pouvoir profiter du potentiel des annonces Google grâce aux bonnes pratiques des experts en référencement, exploitez l'outil incontournable d'acquisition de trafic et offrez-vous de la visibilité dans les résultats payants du leader américain pour bénéficier de performances immédiates.

1. Doubler sa productivité en optimisant simultanément SEO et SEA

5,5 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour sur Google. Mettez toutes les chances de votre côté pour apparaître en tête de cette liste ! Pensez à la complémentarité SEO / SEA et optez pour une visibilité à court et à long terme. Pour doubler votre productivité webmarketing en travaillant votre stratégie de mots-clés SEO et SEA en même temps. Vous captez les internautes prêts à convertir sur Google en assurant votre présence sur une liste prédéfinie de mots clés.

Parler le langage de Google et respecter ses codes

Créer une liste de mots-clés pertinents : faites un brainstorming sur tous les mots-clés liés à votre activité. Mettez-vous à la place de l'internaute. Quels termes utiliserait-il pour faire sa recherche ? Benchmarker : utilisez le générateur de mots clés de Google pour identifier les requêtes utilisées par vos clients et Kgen, un plugin de Firefox, pour analyser les mots-clés importants de vos pages.

Ajouter des synonymes et des fautes d'orthographe : élargissez votre liste en intégrant des fautes d'orthographe, des variantes (on préfère souvent le singulier au pluriel). Si vous vendez des bottes rouges, ajouter "botes rouges" ou "bottines rouges". Les fautes de frappe peuvent aussi amener des conversions !

Enrichir ses mots-clés pour en faire des requêtes clés : utilisez la longue traîne en investissant sur des requêtes moins recherchées et plus ciblées. Achetez "offrir bouquet de fleurs rouges" plutôt que "fleurs rouges". Multipliez vos conversions en ajoutant les expressions comprenant 6 ou 7 mots clés !

S'adresser directement aux internautes et répondre à leurs besoins

Utiliser les outils de recherche de mots-clés et parler directement aux internautes susceptibles d'aimer ces produits. Grâce à ces outils vous développez votre liste de mots-clés et choisissez d'apparaître sur des termes connexes auxquels vous n'auriez pas pensé. Parmi les plus performants, l'outil de planification de mots-clés d'AdWords et Google Trends, l'outil pour connaitre la fréquence de recherche d'un mot-clé.

Ajouter des mots-clés "négatifs" pour optimiser ses coûts : si vous vendez un logiciel e-mailing payant, excluez de votre liste de mots-clés "logiciel emailing gratuit". Vous payez uniquement les clics qui doivent convertir.

Combler Google en satisfaisant les internautes : Google favorise les sites qui savent répondre aux exigences des internautes. Votre réponse à une requête doit toujours correspondre à la question posée, d'où l'importance du positionnement sur les bons mots-clés.

2. Assurer son ROI avec un parcours d'achat satisfaisant



81% des internautes considèrent que les annonces Google AdWords répondent à leur besoin. Soyez à l'écoute de vos visiteurs. Une fois votre annonce payante diffusée, les internautes sont redirigés vers votre site web et la plupart du temps, vers la page de l'article recherché. Facilitez la conversion en quelques clics en travaillant vos landing pages !

C-O-H-E-R-E-N-C-E



Visez l'adéquation totale entre mot-clé, annonce et landing page. Achetez le mot-clé "promo bottes rouges", mettez en avant la promotion dans votre annonce et indiquez clairement sur la landing page la promotion sur ces bottes. Reprenez les mots-clés et les offres de vos annonces sur la landing page.



Être minimaliste dans le parcours d'achat



Facilitez le parcours d'achat pour maximiser les chances de convertir. En 3 clics maximum, l'internaute doit trouver l'objet de sa recherche. Réduisez le nombre de clics pour minimiser la navigation et ainsi optimiser l'expérience de recherche d'information.

Optimiser la structure de ses landing pages

73% des internautes quittent un site e-commerce au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent (source : Marketing Sherpa). Accompagnez le visiteur à acheter en quelques secondes, incitez-le à rester et à visiter davantage de pages. Proposez des produits complémentaires pour augmenter le montant de votre panier moyen et développer votre chiffre d'affaires !