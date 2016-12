Le nom " Weebly ", est né de l'imagination de son fondateur. Un nom de domaine " facile à retenir, accessible, sympathique mais pas un mot qui existe !", explique-til.

Du haut de ses 26 ans, ce développeur programmeur a déjà conquis une bonne partie du monde avec sa plateforme de création de sites web, Weebly. Estimée à 407 millions d'euros , l'entreprise a récemment levé 35 millions de dollars auprès de Tencent et Sequoia Capital. Les raisons de ce succès d'estime? L'essor d'un secteur en plein renouveau avec près de 40 millions d'entrepreneurs utilisant déjà la plateforme. Derrière née, la quatrième version de la plateforme baptisée Weebly 4 présente toutes les fonctionnalités de dernière génération.

" Lorsque nous avons lancé Weebly en 2007, le challenge était de permettre à quiconque de créer son site web personnalisé. Aujourd'hui, avec 40 millions d'entrepreneurs et plus de 300 millions de visites mensuelles sur les sites ou boutiques en ligne Weebly, notre challenge est de transformer ces sites en entreprises en ligne à succès", explique David Rusenko. Pour ce qui est de la création de site web, Weebly 4 propose des fonctionnalités qui permettent de concevoir une vitrine e-commerce et d'intégrer des outils marketing puissants : des outils d'évaluation de l'organisation, de la performance de l'entreprise, des tableaux de bord... tout un panel de propriétés sont également disponibles sur l'application mobile. " Il est désormais possible de suivre l'évolution de son site web depuis son smartphone", ajoute le programmateur de talent .



Pour autant, du chemin reste encore à parcourir, le Bilan 2015 du Baromètre des Technologies Web continue de placer WordPress, le principal concurrent comme le grand " manitou " du marché.

" WordPress et Weebly sont destinés à des publics distincts, même s'il existe un lien entre eux. Weebly est beaucoup plus simple d'utilisation et s'adapte bien aux interfaces web des sites marchands. Il simplifie le référencement sur Google grâce à un guide SEO ", estime David Rusenko.







Un lancement en France réussi



Récemment, Weebly s'est lancé avec panache dansl'Hexagone en octobre 2015. " La France est, selon moi, un marché intéressant sur le plan économique. Le mot " entrepreneur " est utilisé en anglais mais emprunté au français. Véritable phénomène de société et vraie tendance de fond, l'entrepreneuriat est profondément ancré dans les mentalités en France. Avec cette plateforme, je souhaite encourager les jeunes diplômés à monter leur business. Aujourd'hui il est possible d'être entrepreneur avec un simple site web ", note David Rusenko.

Le phénomène du travail en " freelance " est de plus en plus répandu en France et on assiste depuis quelques années à l'explosion du statut d'autoentrepreneur. Pour les accompagner, Weebly 4 fournit une gamme complète d'outils permettant aux utilisateurs de développer leur activité sur le web.

Depuis son lancement en France, le nombre de sites marchands créés à partir de Weebly a doublé et les ventes depuis ces sites ont augmenté de 24%. Avec la récente levée de fonds réalisée, les développements devraient se poursuivre tous azimuts.