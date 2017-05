Nouvelle levée de fonds de 4 millions d'euros pour Quitoque

Après une première levée d'un montant de 1,5 million d'euros début 2016, ce nouveau tour de table de 4 millions d'euros doit permettre à Quitoque de mettre les bouchées doubles pour poursuivre sa croissance et atteindre ses objectifs. "Le modèle Quitoque connaît un très beau succès. Les abonnés au service apprécient de découvrir des recettes saines et variées, de consommer des produits de qualité et d'avoir une livraison hebdomadaire à domicile avec un excellent rapport qualité/prix. Nous sommes ravis de soutenir l'adoption de ce nouveau mode de consommation alimentaire", affirme Jean-David Chamboredon, président exécutif d'ISAI Gestion SAS.

Construire une chaîne logistique



L'entreprise investira les 4 millions d'euros pour renforcer son développement et asseoir sa notoriété. "Nous allons poursuivre nos investissements dans nos outils techniques et logistiques. Cela nous permettra d'une part d'absorber notre forte croissance et d'autre part de construire une chaîne logistique performante et rentable, ce que peinent à faire les acteurs traditionnels. Nous réinventons la supply chain de la distribution alimentaire", indique Étienne Boix, co-fondateur et directeur des opérations. En outre, l'offre proposée sera progressivement étoffée, afin de proposer aux clients un plus large choix de services répondant toujours mieux à leurs attentes.

100 000 repas livrés chaque semaine



Les clients Quitoque reçoivent chaque semaine un panier contenant tous les ingrédients ainsi que les recettes pour réaliser jusqu'à 5 plats, prêts en 30 minutes environ. L'entreprise garantit une alimentation variée et de qualité en sélectionnant auprès de ses producteurs partenaires des produits de saison, frais, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée.



L'histoire de cette start-up française commence en septembre 2014, lorsque les trois jeunes co-fondateurs, Céline Nguyen, Étienne Boix et Grégoire Roty constatent que la plupart des Français sont perdus face aux rayons des supermarchés, manquent d'inspiration et ne mettent pas les bons produits dans leurs assiettes. Ils développent alors une offre de panier-recettes hebdomadaires, qui connaît très vite une croissance exponentielle. L'entreprise livre aujourd'hui 100 000 repas chaque semaine, soit 10 fois plus qu'en janvier 2016.



Les effectifs de la société, quant à eux, sont passés de 3 à 50 employés au cours des 18 derniers mois. Dans l'objectif de se faire connaître du plus grand nombre, Quitoque a également lancé sa première campagne de publicité télévisée en janvier 2017. "Nos engagements forts de transparence et notre qualité de service font aujourd'hui notre valeur ajoutée et expliquent notre très forte croissance", précise Grégoire Roty, co-fondateur et directeur marketing de la start-up.