6 tendances social media à anticiper en 2017

Arrivée des chatbots, diversification des activités ou, encore, réalité virtuelle : les médias sociaux se transforment à vitesse grand V. Pour ne plus subir les tendances, mais les anticiper, voici celles - mises en lumière par le Hub Institute à l'occasion de son hubday "Future of Social Media", le 15 décembre - à ne surtout pas manquer en 2017.



1/ Des réseaux... pas que sociaux

Les médias sociaux montent en puissance, et notamment Facebook. Le réseau social leader compte non moins de 1,79 milliard d'utilisateurs mensuels sur sa plateforme, plus d'1 milliard sur Messenger et sur WhatsApp, ainsi que 600 millions sur Instagram - qui avec Stories, son copié-collé de Snapchat risque de faire du tort au réseau des Millenials. Mais, le réseau de Mark Zuckerberg n'est pas que social. En juillet 2016, Facebook a réalisé de premiers tests avec Aquila, son drone solaire, en Afrique. Le réseau s'est également lancé dans la réalité virtuelle avec le casque Oculus Rift ; a racheté une start-up de l'IoT, Nascent Objects ; et continue son combat pour la connectivité des pays en développement.

La diversification ne touche pas que Facebook. Snapchat, le Petit Poucet, a déployé ses ailes en 2016 : le réseau aux 150 millions d'utilisateurs mensuels - renommé Snap Inc. -, qui se considère avant tout comme "une entreprise de caméra", a lancé ses "Spectacles", des lunettes connectées vendues près de 130 dollars.

Twitter pâtit d'une monétisation compliquée, mais n'en est pas moins "un acteur majeur de la télévision et de la relation client", analyse Emmanuel Vivier, co-fondateur du Hub Institute. Comment ? Grâce au live vidéo, avec la récente possibilité de réaliser des vidéos Périscope directement dans Twitter ou, encore, le déploiement des chatbots dans sa plateforme.

Quant à Pinterest, le réseau pourrait bien être la révélation de l'année. Si le média n'est pas mainstream, son potentiel e-commerce est bien réel. Le réseau a ainsi réalisé 6 acquisitions dans le social commerce en 2016... et a gagné 50 % d'utilisateurs en un an (150 millions d'utilisateurs actifs mensuels).

2/ L'ère de l'éphémère, du live, du non-verbal et du privé

Le maître-mot des utilisateurs des médias sociaux ? La liberté de partage. Un problème de cadrage ? L'absence de filtre ? Pas de problème. Avec Snapchat, la tendance est à la spontanéité et à l'éphémère. À l'instar de la campagne imaginée par Burger King, gagnante d'un Cannes Lions, Snap King. L'idée : inviter les fans d'autres restaurants de burgers à partager à Burger King, sur Snapchat, les photos de "leurs non-hamburgers favoris" modifiées avec l'outil crayon. En échange, la marque offre un "vrai burger grillé". Résultat : 4,1 millions de fans gagnés.



Burger King / Snap King (case) from Art&Dan on Vimeo.

Autre tendance dans l'ère du temps : le live. Voyages-sncf.com a, par exemple, utilisé la fonction vidéo en direct de Facebook, Facebook live, pour promouvoir ses offres et ses destinations sous forme d'un défilé original. C'est également sur Facebook que l'ère du non-verbal - les émoticônes, notamment - s'exprime le plus fortement, avec l'arrivée de 5 emojis alternatives au like.

Enfin, les messageries privées prennent de l'essor, notamment auprès des jeunes générations, à l'instar de Houseparty, application lancée par les fondateurs de Meerkat et dédiée au stream vidéo direct. L'app permet de faire des lives, jusqu'à 8 utilisateurs simultanément.

3/ La recherche d'expériences de plus en plus immersives

Les contenus à 360° explosent, qu'ils soient photos ou vidéos. Emmanuel Vivier cite Oreo, comme l'une des premières marques à s'être lancée dans l'expérience. La marque de biscuit propose d'explorer un monde interactif à 360° riche de ses gâteaux au chocolat pour découvrir leur fabrication.





Snapchat a, pour sa part, lance en novembre 2016, des filtres en réalité augmenté, World Lenses. Facebook n'a pas tardé à réagir, avec le rachat de MSQRD (Masquerade), une application permettant d'ajouter des masques aux selfies.





4/ Les influenceurs en position de force

"Nous vivons une bataille de l'attention, analyse Emmanuel Vivier. La portée organique des posts diminue et se faire entendre devient de plus en plus compliqué." Prime, donc, dans ce contexte, aux influenceurs, qui captent les plus grosses audiences. Uber, a ainsi misé sur le blogueur Jeremstar. Son code promo de 20 euros a généré 8 500 nouveaux clients par mois pour l'entreprise. Les défis des marques : trouver l'influenceur avec la personnalité susceptible d'avoir la meilleure influence sur leur business et mesurer le ROI de ces collaborations.

5/ L'invasion des chatbots et de l'intelligence artificielle

Plus de 33 000 bots ont été lancés sur Facebook Messenger, depuis le mois d'avril 2016, à l'instar des nombreux chatbots de Noël lancés par les marques. La tendance chatbot ne faiblira pas en 2017. Direct Energie a, par exemple, annoncé le lancement sur Messenger de son chatbot pour assurer le suivi de souscription de ses contrats (le bot prévient le client lorsque son profil est activé, offre des parrainages, pousse des tutoriels...). Outil de relation client, le chatbot automatise en partie les échanges entre les marques et leurs consommateurs, avec une réactivité 7 jours sur 7.

6/ La mesure de l'engagement

La mesure de l'engagement ne se fera plus en nombre de likes : telle est la dernière tendance relevée par Emmanuel Vivier, co-fondateur du Hub Institute. L'heure est à la rationalisation et aux tests en série. "Au-delà du reach, des likes, des vues et des clics, il est temps de mesurer l'impact de l'expérience sociale proposée sur le comportement d'achat de vos clients", explique-t-il.



