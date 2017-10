1 / 6

Les hackers n'ont qu'à bien se tenir. La start-up Tanker développe un outil de chiffrement dédié aux développeurs informatiques pour sécuriser leur travail. Ses clients sont les éditeurs de logiciels de SaaS, les start-up, les grands groupes. Son modèle économique est basé sur le "pay as you go". "On facture selon l'opération de cryptographie", explique Raphaël Laffitte, chargé de développement au sein de l'entreprise.



Née en 2015, la start-up a réalisé deux levées de fonds, dont la dernière en date, en septembre 2017, s'élève à six millions d'euros. Cette somme sera dévolue au recrutement - l'idée est de doubler l'effectif d'ici à fin 2018 en passant de quinze personnes actuellement, à trente - et au renforcement de son ancrage à l'international. Déjà présente aux États-Unis et en Allemagne, Tanker entend en effet monter en puissance sur ces marchés.



Repères



Raison sociale : Kontrol SAS

Ville : Paris (XVIIe arr. pour le siège social, Xe arr. pour les bureaux)

Date de création : 2015

Fondateurs : Guillaume Pontallier, 34 ans, président, et Clément Ravouna, 32 ans, directeur général

Effectif : 15 personnes

CA 2016 : NC