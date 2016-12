1 / 6

Hello Software, c'est l'éditeur de Zest, un logiciel destiné aux professionnels des métiers de bouche. Soumis depuis 2011 aux règlements européens compris dans le "Paquet hygiène", ces derniers doivent tenir un "Plan de maîtrise sanitaire" décrivant l'ensemble des mesures prises pour assurer l'hygiène en cuisine. Une obligation souvent tenue par des registres écrits, et donc laborieuse. Du moins, sans Zest, qui propose de numériser, par un simple scan de smartphone, les étiquettes de produits, les factures de fournisseurs ou encore les températures des frigos.

Zest est proposé en trois versions : gratuite, silver pour 39 €/mois et gold pour 79 €/mois pour les traiteurs et la GMS, dont les problématiques de traçabilité sont plus complexes. "Les 10% payants parmi nos 300 utilisateurs financent les modèles gratuits, explique Christophe André.Ce système freemium présente plusieurs avantages: tester l'application, offrir une solution gratuite pour les petits établissements et faciliter l'adoption de la solution."

Les deux créateurs et le commercial de l'équipe seront rejoints dans l'année par 15 nouveaux collaborateurs. "C'est une nécessité: quand on a une bonne idée, en informatique, cela attise très vite les convoitises. Et nous devons gagner un maximum de parts de marché avant que l'un de nos concurrents ne devienne leader", insiste Christophe André. La start-up dispose aussi depuis peu d'un distributeur pour le marché belge.