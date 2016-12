1 / 7

Avec la crise qui a secoué le géant coréen Samsung, forcé de récupérer 2,5 millions d'exemplaires de son tout nouveau Galaxy Note 7 pour cause d'explosion des batteries, Apple profite de l'engouement créé par la sortie de son nouveau produit et de la place faite par son concurrent. Avec l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, la firme de Cuppertino apporte un modèle puissant, agrégat des technologies qui ont fait le succès de l'iPhone 6s, quelques spécificités audacieuses en plus. On a ici un terminal résistant à l'eau, une dalle tactile avec le fameux 3D Touch pour obtenir d'autres fonctionnalités que celles fournies par une simple pression. Le capteur d'empreintes digitale est toujours présent mais les règles ont changé côté prise jack puisqu'elle a été tout bonnement retirée. A la place, sont fournis dans la boîte de l'iPhone 7 et iPhone 7 Plus des Earpods, à brancher sur le même port du chargeur (lightning). Seront disponibles en octobre prochain et au tarif de 179 euros les AirPods, des écouteurs qu'Apple a conçu sans fil et connectés au smartphone en Bluetooth. Ils détectent lorsqu'ils sont insérés dans l'oreille et sont tactiles : on peut déclencher de deux tapotements l'assistant virtuel Siri. Ils pourront être rechargés dans leur boîtier et être connectés à l'Apple Watch ou à l'iPhone 7 et 7 Plus en alternance. Si l'on souhaite malgré tout brancher des écouteurs classiques d'une autre marque, un adaptateur mini-jack est fourni. L'iPhone 7 et iPhone 7 Plus seront disponibles en coloris or rose, or, argent et deux nouveaux emballages noir et noir de jais très élégants.

Apple a misé beaucoup sur son capteur photo. On a sur ces deux nouveaux terminaux un capteur 12 mégapixels avec stabilisateur optique et caméra frontale 7 mégapixels plus un flash 4 LED pour plus de luminosité, ainsi qu'un zoom optique 2x et un zoom numérique 10x. Les premiers tests des sites spécialisés incriminent des failles logicielles qui affadissent les couleurs des prises de vue. Affaire à suivre. Niveau taille, on a un smartphone de base plus petit que la moyenne des smartphones premium du marché avec l'écran de l'iPhone 7 à 4,7 pouces et le 7 Plus pour 5,5 pouces. On obtient en terme de tarif l'iPhone 7 à partir de 769 euros et l'iPhone 7 Plus pour 909 euros, pour un stockage de 32 Go. Ils existent de 32 Go à 256 Go et seront équipés du tout nouvel OS d'Apple : iOS 10.