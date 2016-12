1 / 21

1789 Cala est née début 2010 sur la Côte d'Azur avec la volonté de dépoussiérer l'espadrille traditionnelle française. Les espadrilles sont fabriquées en France ainsi que la gamme de prêt-à-porter et d'accessoires féminins et masculins : t-shirts, polos, bermudas, jeans, sacs et serviettes de plage, casquette, chapeaux, ... Aujourd'hui, plus de 100 magasins distribuent la marque en France mais aussi à l'étranger, notamment au Japon, Koweït, Maldives, Thaïlande, Hong Kong, Italie, Russie et en Corée du Sud.

