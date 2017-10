1 / 7

© DR Simon Cau, cofondateur et directeur artistique d'Artify

"Révéler l'art avec le meilleur de la technologie". Telle est la démarche de Simon Cau et Christophe Roux, cofondateurs de la start-up Artify. L'idée ? Un écran plat encadré de bois qui diffuse en très haute définition des reproductions d'oeuvres artistiques issues de musées nationaux et internationaux ainsi que de galeries et collections privées.

Si la start-up s'adresse "essentiellement aux entreprises", son concept vise en particulier les activités de tourisme de prestige, les PME, ETI et grandes entreprises ainsi que les collectivités territoriales. "Nous commercialisons notre produit sous la forme d'abonnement comprenant l'écran, l'installation sur place et le contenu artistique sur-mesure, que le client choisit lui-même", explique Simon Cau, directeur artistique, qui loue l'intérêt de replacer l'art au centre de l'entreprise.

Aujourd'hui en phase de développement, la start-up s'apprête à se lancer sur le marché français au début de l'année 2018 et prévoit de lever un million d'euros au second semestre. Elle s'attaquera ensuite à l'international dès 2019. En attendant, les cofondateurs continuent d'établir des partenariats avec de nombreux musées et galeries pour qui "c'est un moyen de valoriser, pour eux, l'oeuvre numérisée", conclut-il.

Repères :

SAS Artify

Dispositif digital artistique

Cofondateurs : Christophe Roux, 40 ans et Simon Cau, 29 ans

Création en 2017

Siège social : Laval (Mayenne)

Effectif : 0 salarié

CA 2017 : NC