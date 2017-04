1 / 7

Avec une croissance de leur chiffre d'affaires de 5,8 % sur un an, les commerces de détails spécialisés dans l'électroménager, la TV et la HIFI s'illustre comme le secteur le plus actif en 2016, alors qu'il était en repli de 2,7 % en 2015.



Pour le président de la Fédération des centres de gestion agrées, Yves Marmont, ce développement de l'activité s'appuie sur "le dynamisme du marché du petit électroménager (centrifugeuses, aspirateurs-balais, robots culinaires, ...)".