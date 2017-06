1 / 5

Lutter contre le gaspillage alimentaire. Tel est le crédo de Too Good to Go qui propose une application de vente de produits alimentaires invendus à prix cassé entre commerçants partenaires et consommateurs. Pour un panier moyen compris entre 3 à 5 euros, le client achète un coffret de denrées choisies par le commerçant et vient les chercher en fin de journée.

Une solution responsable pour les commerçants qui leur permet de profiter d'un autre circuit de commercialisation et de limiter au maximum le gaspillage de produits périssables. Un intérêt au service du business puisque les invendus deviennent une source de revenus additionnels. En contrepartie, la start-up prélève une commission fixe d'un euro sur chaque transaction.

Créé au Danemark en novembre 2015, Too Good to Go a été fondé en France par Lucie Basch il y a tout juste un an. La plateforme 100 % en ligne est déjà présente dans 23 villes et chez près de 1 000 commerçants partenaires. Et la start-up ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne de s'étendre à tout le territoire. Un succès et une popularité grandissante illustrés par une activité en croissance de 20 % chaque mois.

Repères :

SAS > Application mobile > Paris (4e)

Créée en juin 2016

Lucie Bash, 25 ans (CEO)

16 personnes (prestataires) et 3 stagiaires

CA 2016 : 60k €

@TooGoodToGo_FR