Créée en 2013, Fitle aide les consommateurs à choisir la bonne taille des vêtements qu'ils achètent en ligne. La start-up a, en effet, mis au point un outil de recommandation de taille et permet même, grâce à la 3D, au consommateur d'essayer virtuellement et en temps réel les vêtements qu'il souhaite acheter. Une technologie qui permet aux e-marchands d'augmenter leur taux de conversion de 15% et de réduire les abandons de panier de 60%. La start-up compte déjà plus de 200 marques partenaires, parmi lesquelles Armor Lux ou Menthe à l'eau.



Rens. : Fitle.com